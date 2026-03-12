Focus Entertainment und Saber Interactive haben den 4-Spieler-Koop-FPS „John Carpenter’s Toxic Commando“ für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht. Der Shooter bietet vollständige Crossplay-Unterstützung und wird mit der Swarm Engine angetrieben, die bereits in „World War Z: Aftermath“ und „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ zum Einsatz kam.

In dem First-Person-Shooter bildet ihr ein Team mit bis zu drei weiteren Spielern und kämpft gegen den Schlammgott und seine Horde von Abscheulichkeiten, während ihr über halboffene Karten fahrt und durch die Ödnis rast. Setzt eine Reihe von Schusswaffen, Granaten, Spezialfähigkeiten und Katanas ein.

„Das Spiel ist endlich draußen. Spielt es“, sagt John Carpenter. „Es ist gut und macht Spaß. Ihr seid vielleicht noch nicht bereit für den Angriff dieser Ghule, aber wenn es soweit ist, solltet ihr schnell lernen! Sie werden euch überrennen. Diese Ghule meinen es ernst! Jetzt ist es an der Zeit, ihnen in den Arsch zu treten!“

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

John Carpenter's Toxic Commando - Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung