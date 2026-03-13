Hello Sunshine – Video mit Entwicklerkommentar

Megabit Publishing und Entwicklerstudio Red Thread Games haben die gestrige Future Games Show genutzt, um uns mehr von „Hello Sunshine“ zu zeigen. Das Spiel wurde letztes Jahr angekündigt und soll noch dieses Jahr für PC erscheinen. Auf Steam könnt ihr euch für ein Playtest anmelden (siehe hier).

In dem Video bekommen wir nicht nur neues Material aus dem Pre-Alpha-Build zu sehen, sondern auch hören auch von den Entwicklern selbst, die über verschiedene Aspekte des Spiels sprechen.

Das grundlegende Spielprinzip in „Hello Sunshine“ ist recht einfach. Ihr folgt einem riesigen Roboter und nutzt seinen Schatten als Schutz vor den Strahlen der Sonne. Um zu überleben, müsst ihr es jedoch riskieren den schützenden Schatten des Roboters zu verlassen, um nach Wasser, Nahrung und Ressourcen zu suchen.

Die Ödlande sind übersät mit den Trümmern eines untergegangenen Unternehmensimperiums – verlassene Tankstellen, zerbrochene Maschinen, halbtote Drohnen und Ruinen, in denen noch immer autonome Technologie brummt. Alles, was geborgen wird, kann recycelt und in Waffen, Werkzeuge und Schutzausrüstung umgewandelt werden. Das Ganze soll man allein oder im Koop-Modus machen können.

Die Webseite von „Hello Sunshine“ gibt es hier: KLICK!

Hello Sunshine Deep Dive - Future Games Show Spring Showcase 2026

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Quelle: Pressemitteilung