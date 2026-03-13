Subnautica 2 – Entwicklervideo zum Basisbausystem

In „Subnautica 2“ wird die Spieler ein erweitertes Bausystem erwarten, wodurch sie im Vergleich zum Vorgänger mehr Möglichkeiten beim Entwerfen und Ausbauen ihrer Unterwasserlebensräume haben werden. Das neue System setzt dabei auf die Unreal Engine 5 und modulare Konstruktionswerkzeuge.

Dieses neue / erweiterte Feature stellt das Entwicklungsteam im neusten Video vor und erläutern die Designphilosophie hinter dem System. Gleichzeitig geben Kiel McDonald, Leiter des Basisdesigns, und Carolyn Lu, Ingenieurin, Einblicke in den kreativen und technischen Prozess hinter der Entwicklung eines Systems, das den Spielern mehr Kontrolle darüber gibt, wie sich ihre Unterwasserstützpunkte während ihrer Reise entwickeln.

Der Entwickler-Vlog zeigt das System auch im Mehrspielermodus und demonstriert, wie Spieler zusammenarbeiten können, um gemeinsam komplexe Unterwasserstützpunkte zu bauen. „Subnautica 2“ führt ein optionales kooperatives Gameplay für bis zu vier Spieler ein, bei dem Freunde Seite an Seite gemeinsame Basen bauen, erkunden und überleben können.

„Der Aufbau von Basen ist für Subnautica als Franchise von grundlegender Bedeutung“, sagt Anthony Gallegos, Design Lead bei Unknown Worlds. „Mit Subnautica 2 wollten wir den Spielern mehr Ausdrucksmöglichkeiten bieten und haben uns für ein skulpturales Basenbausystem entschieden, das weitaus mehr Flexibilität bietet als alles, was wir bisher gemacht haben. Wir sind schon sehr gespannt darauf, was die Spieler erschaffen und wie sie das System bis an seine Grenzen ausreizen werden.“

Entwicklerstudio Unknown Worlds will „Subnautica 2“ noch dieses Jahr als Early Access-Version für PC und Xbox Series X/S auf den Markt bringen. Die Webseite zur Reihe gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Subnautica 2 Dev Vlog - Building Bases

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Quelle: Pressemitteilung