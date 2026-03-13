Defender of the Crown: The Legend Returns – Ein Klassiker kehrt zurück

Entwickler und Publisher Nordcurrent Labs kündigte eine Neuauflage des Strategiespiels „Defender of the Crown“ an. Der Titel trägt den Namen „Defender of the Crown: The Legend Returns“ und erscheint für PC über Steam und GOG sowie für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Das ursprüngliche „Defender of the Crown“ wurde 1986 vom Studio Cinemaware entwickelt. Das Spiel gehörte zu den bekanntesten Spielen der Amiga-Zeit. Der Titel erschien später auch für weitere Plattformen und wurde Anfang der 2000er Jahre sogar noch einmal für PlayStation 2, Xbox und PC neu aufgelegt.

Ein Klassiker im neuen Gewand

Die Neuauflage kommende Neuauflage von „Defender of the Crown“ Den Klassiker mit moderner Technik, überarbeiteten Systemen und zusätzlichen Komfortfunktionen sowie neuen Modi, wie Nordcurrent Labs mitteilte. Die Neuauflage kombiniert dabei 2,5D-Umgebungen mit dynamischer Beleuchtung und hochauflösender Pixelgrafik.

Die Handlung spielt in einem von Machtkämpfen geprägten England. Nach dem Tod des Königs und dem Verschwinden der Krone übernehmt ihr die Rolle eines angelsächsischen Lords. Eure Aufgabe besteht darin, rivalisierende normannische Adlige zu besiegen, Truppen aufzustellen und Schritt für Schritt die Kontrolle über das Land zu erlangen.

Auf der Übersichtskarte verwaltet ihr eure Ländereien, entscheidet über militärische Vorstöße und führt Gespräche mit anderen Figuren. Ergänzt wird das Gameplay durch einzelne Spielszenen wie Ritterturniere, Überfälle oder Belagerungen.

Zu den unterschiedlichen Modi gehört der Retromodus, der sich stark am Original orientiert. Der Klassikmodus, der auf eine moderne Präsentation und flüssiger Abläufen setzt sowie der Königreich-Modus, Roguelike-Elemente bietet.

Einen ersten Trailer zu „Defender of the Crown: The Legend Returns“ könnt ihr unter diesen Zeilen sehen. Wann das Spiel erscheint, ist noch nicht bekannt.

DEFENDER OF THE CROWN: THE LEGEND RETURNS | Official Game Reveal trailer 2026 | Nordcurrent Labs

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Quelle: Pressemitteilung