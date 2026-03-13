ReVamp – Gothic Tower-Defensevania angekündigt

Das Entwicklerstudio Digital Sun, bekannt durch „Moonlighter“, haben jetzt das Castle-Defense Roguelite „ReVamp“ angekündigt. Das Spiel wird derzeit für PC entwickelt und in den kommenden Monaten sollen mehrere Playtests stattfinden. Einen Release-Zeitraum gibt es noch nicht.

In „ReVamp“ schlüpfen Spieler in die Rolle von Dracula. Von der Mondgöttin Achlys verflucht und zu einem endlosen Krieg verdammt, müssen die Spieler Burgen Raum für Raum errichten und wiederaufbauen, eine Armee von Monstern befehligen und unerbittliche Wellen sterblicher Angreifer abwehren, die entschlossen sind, den Thron zu stürmen.

In diesem Tower-Defensevania entwerfen die Spieler eine sich ständig verändernde Burg und verwandeln offene Hallen in Hindernisparcours, die darauf ausgelegt sind, eindringende Barbaren, gepanzerte Ritter und eifrige Priester zu vernichten. Zwischen den Angriffswellen kann die Burg umgestaltet und verstärkt werden, sodass die Spieler ihr Layout an immer gefährlichere Angriffe anpassen können.

Wenn die Verteidigung zu wanken beginnt, stürzt sich Dracula direkt in den Kampf – er rast durch die Korridore und entfesselt verheerende, blutgetriebene Fähigkeiten, um die Kontrolle über das Schlachtfeld zurückzugewinnen. Mit jedem Mondaufgang wird die Belagerung zurückgesetzt, doch vergossenes Blut treibt den permanenten Fortschritt voran und schaltet neue Kammern, stärkere Schergen und strategische Möglichkeiten in einem ewigen Kreislauf aus Zerstörung und Verfeinerung frei.

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ReVamp | ReVeal Trailer

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Quelle: Pressemitteilung