Starfield – PS5-Version angekündigt, großes Update mit neuem DLC im April

Bethesda bringt „Starfield“ erstmals auf eine weitere Konsole. Wie das Studio mitteilte, erscheint das Sci-Fi-Rollenspiel im April für die PlayStation 5. Zeitgleich veröffentlicht Bethesda zwei umfangreiche Inhalte, die auf allen Plattformen verfügbar sein werden. Hierbei handelt es sich um den Story-DLC „Terran Armada“ sowie das kostenlose Update „Free Lanes“.

Release der PS5-Version von Starfield im April

Lange müssen PlayStation-5-Besitzer unter euch nicht mehr warten. „Starfield“ erscheint am 7. April 2026 für Sonys Konsole. Das Spiel wird sowohl als Standard- als auch als Premium-Edition veröffentlicht.

Die rund 90 Euro teure Premium-Version enthält den DLC „Shattered Space“ sowie den kommenden Zusatzinhalt „Terran Armada“. Darüber hinaus sind ein digitales Artbook, der Soundtrack des Spiels und 1.000 Creation Credits enthalten. Mit diesen könnt ihr unter anderem von der Community erstellte Inhalte erwerben.

Auf der PlayStation 5 nutzt „Starfield“ verschiedene Funktionen des DualSense-Controllers. Dazu gehören unter anderem adaptive Trigger, das Touchpad und die Lightbar. Besitzer einer PlayStation 5 Pro können außerdem zwischen einem Performance-Modus mit höherer Bildrate und einem Grafik-Modus wählen.

Neuer Story-DLC und ein kostenloses Update

Mit „Terran Armada“ erhält „Starfield“ eine neue Story-Kampagne. In der zusätzlichen Questreihe tretet ihr gegen die namensgebende Terranische Armada und deren Roboterarmee an. Neue Figuren, Orte, Gegner und Belohnungen erweitern die Handlung rund um den Konflikt im Weltraum.

Parallel dazu erscheint mit „Free Lanes“ ein kostenloses Update für alle Plattformen. Das Update fügt einen neuen Reisemodus hinzu, der das interplanetare Fliegen innerhalb eines Sternensystems ermöglicht. Ihr können damit direkt zwischen Planeten unterwegs sein, unterwegs auf Begegnungen stoßen und Zeit mit ihrer Crew auf dem Raumschiff verbringen.

Des Weiteren fügt „Free Lanes“ neue Schauplätze mit zusätzlichen Begegnungen und Dungeons hinzu sowie eine Ressource namens „X-Tech“, die zur Verbesserung von Waffen und Schiffsteilen genutzt werden kann. Auch ein Landfahrzeug mit dem Namen Mondspringer wird eingeführt. Darüber hinaus werden Außenposten erweitert, etwa durch ein geteiltes Inventar. Zwei neue Crewmitglieder, darunter ein Mini-Bot, kommen ebenfalls hinzu.

Beide Inhalte erscheinen ebenfalls am 07. April. Weitere Informationen zur PlayStation 5-Version und den neuen Inhalten erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.

Starfield: Free Lanes & Terran Armada Offizieller Ankündigungstrailer

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Quelle: Pressemitteilung