LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters – Release vorgezogen

Warner Bros. Games hat den Veröffentlichungstermin von „LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters“ vorgezogen. Das Action-Abenteuer erscheint nun weltweit bereits am 22. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam und den Epic Games Store. Ursprünglich war der Start am 29. Mai 2026 vorgesehen. Weiterhin unklar bleibt, wann die Nintendo Switch 2-Version erscheint.

Wer noch früher in die Rolle des Dunklen Lego Ritters schlüpfen möchte, der kann sich weiterhin die Deluxe-Edition vorbestellen. Die Käufer dieser Ausgabe können dann bereits ab dem 19. Mai spielen – 72 Stunden vor dem eigentlichen Release. Welche weiteren Inhalte ihr mit der Deluxe-Edition erhaltet, könnt ihr direkt hier bei uns sehen.

LEGO Batman

In dem neuen Open-World-Action-Abenteuer begleitet ihr Bruce Wayne auf seiner Reise, die ihn zum Helden von Gotham City macht. In „LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters“ erlebt ihr ikonische Momente aus 86 Jahren Film, Fernsehen, Comics und Spielen rund um den Maskierten Rächer, kombiniert mit dem typischen LEGO-Humor.

Ihr erkundet Gotham City, löst Rätsel, sammelt Belohnungen, verhindert Verbrechen und besucht bekannte Orte wie ACE Chemicals, Wayne Tower oder Arkham Asylum. Ihr könnt in die Rollen von sieben Charakteren schlüpfen, darunter Batman, Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman und Talia al Ghul. Jeder Charakter besitzt eigene Fähigkeiten, Kombos und Geräte wie Batmans Batclaw, Robins Leinenwerfer oder Catwomans Peitsche.

Auf eurer Reise trefft ihr auf bekannte DC-Schurken wie den Joker, den Pinguin, Poison Ivy, Bane und Raʼs al Ghul. Das Spiel bietet ein neues dynamisches Kampfsystem, Fahrzeuge wie Batmobile und Batcycles sowie einen lokalen Zwei-Spieler-Couch-Koop.

LEGO® Batman™: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters - Verbrecher-Orientierung

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Quelle: Pressemitteilung