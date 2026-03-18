Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im März 2026 – Teil 2

In der zweiten Hälfte des März 2026 gibt es noch ein paar weitere Inhalte für die Abonnenten des Xbox Game Pass. So gibt es wieder mehrere Spiele aus unterschiedlichen Genre und mehr für PC und Microsoft-Konsolen. Hier die komplette Übersicht:

Bald im Xbox Game Pass

Ab heute verfügbar – DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Xbox Series X|S, PC, Handheld)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 18. März – South of Midnight (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC)

Jetzt im Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate/PC Game Pass

Jetzt im Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate/PC Game Pass 18. März – The Alters (Cloud, Xbox Series X|S, PC, Handheld)

Jetzt im Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate/PC Game Pass

Jetzt im Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate/PC Game Pass 19. März – Disco Elysium (Cloud, Xbox Series X|S, PC, Handheld)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 24. März – Like a Dragon: Infinite Wealth (Cloud, Konsole, Handheld, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 25. März – Absolum (Cloud, Xbox Series X|S, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 26. März – Nova Roma (Game Preview) (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass 30. März – The Long Dark (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 31. März – Resident Evil 7: Biohazard (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 2. April – Barbie Horse Trails (Cloud, Konsole, Handheld, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 2. April – Clair Obscur Expedition 33 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC)

Jetzt im Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate/PC Game Pass

Jetzt im Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate/PC Game Pass 7. April – Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series X|S, PC, Handheld)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (31. März)

Peppa Pig World Adventures (Cloud, Konsole, PC)

Mad Streets (Cloud, Konsole, PC)

DLC / Game Updates

18. März – Valorant (PC und Konsole)

19. März – Sea of Thieves: Saison 19 (Konsole und PC)

In-Game Vorteile

Jetzt verfügbar – Tom Clancy’s The Division 2 (Konsole) Battleworn Secret Service Pack

Jetzt verfügbar – Skate. (Konsole) Nur im Game Pass Ultimate Supercharge-Paket



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Quelle: Pressemitteilung