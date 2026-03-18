Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im März 2026 – Teil 2

In der zweiten Hälfte des März 2026 gibt es noch ein paar weitere Inhalte für die Abonnenten des Xbox Game Pass. So gibt es wieder mehrere Spiele aus unterschiedlichen Genre und mehr für PC und Microsoft-Konsolen. Hier die komplette Übersicht:
Bald im Xbox Game Pass
- Ab heute verfügbar – DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Xbox Series X|S, PC, Handheld)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 18. März – South of Midnight (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC)
Jetzt im Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate/PC Game Pass
- 18. März – The Alters (Cloud, Xbox Series X|S, PC, Handheld)
Jetzt im Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate/PC Game Pass
- 19. März – Disco Elysium (Cloud, Xbox Series X|S, PC, Handheld)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 24. März – Like a Dragon: Infinite Wealth (Cloud, Konsole, Handheld, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 25. März – Absolum (Cloud, Xbox Series X|S, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 26. März – Nova Roma (Game Preview) (PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 30. März – The Long Dark (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 31. März – Resident Evil 7: Biohazard (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 2. April – Barbie Horse Trails (Cloud, Konsole, Handheld, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 2. April – Clair Obscur Expedition 33 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC)
Jetzt im Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate/PC Game Pass
- 7. April – Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series X|S, PC, Handheld)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (31. März)
- Peppa Pig World Adventures (Cloud, Konsole, PC)
- Mad Streets (Cloud, Konsole, PC)
DLC / Game Updates
- 18. März – Valorant (PC und Konsole)
- 19. März – Sea of Thieves: Saison 19 (Konsole und PC)
In-Game Vorteile
- Jetzt verfügbar – Tom Clancy’s The Division 2 (Konsole)
- Battleworn Secret Service Pack
- Jetzt verfügbar – Skate. (Konsole) Nur im Game Pass Ultimate
- Supercharge-Paket
Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!
Quelle: Pressemitteilung