MotoGP 26 – Video mit mehr als 15 Minuten Gameplay

Das Entwicklerstudio Milestone präsentiert mit einem Video erste Einblicke in das Gameplay von „MotoGP 26“. In dem Video sind unter anderem Strecken wie der Circuit of the Americas und der Portimão Circuit bei sonnigem Wetter sowie Silverstone im Regen zu sehen. zudem wird eine neue Location in Großbritannien für den Spielmodus „Race Off“ vorgestellt, der zwei neue Strecken umfasst, auf denen die Spieler in den Disziplinen Motard, Flat Track und Minibikes trainieren können.

Durch mehrere Kamerawinkel gibt es auch einen Einblick in das überarbeitete Physikmodell des Rennspiels. Dieses basiert auf einem fahrerorientierten Handling-System und verändert das gesamte Spielgefühl erheblich, wobei neue Fahreranimationen auf den Motorrädern diese Verbesserungen verdeutlichen sollen.

Im Video gibt es Gameplay zu sehen, das über offizielle Wettbewerbe hinaus geht und legt zudem den Fokus auf die Einführung von 1000-ccm-Serienmotorrädern. Diese werden in speziellen Mono-Brand-Events verfügbar sein, bei denen Fahrer desselben Herstellers aus MotoGP, Moto2 und Moto3 zusammenkommen und auf den offiziellen Rennstrecken der Meisterschaft gegeneinander antreten.

„MotoGP 26“ bietet alle offiziellen Fahrer und Strecken der Saison 2026 in den Kategorien MotoGP, Moto2 und Moto3. Um die Spieler vollständig in die Welt der „MotoGP“ eintauchen zu lassen, konzentriert sich der Karrieremodus im neusten Teil der Rennspielreihe auf ein vollständig in 3D dargestelltes Fahrerlager, das als Dreh- und Angelpunkt für das gesamte Rennwochenende dient. Hier können die Spieler mit zwei neuen Features in das Leben abseits der Rennstrecke eintauchen: den Pressekonferenzen am Donnerstag und einem persönlichen Manager.

Während der Pressekonferenzen am Donnerstag ist es möglich, sowohl kurz- als auch langfristige Ziele zu setzen, um Rivalen öffentlich herauszufordern oder das Team zu einer schnelleren Entwicklung der Motorräder anzuspornen. Der persönliche Manager spielt eine wichtige Rolle für die Karriereentwicklung, indem er Vertragsverhandlungen führt, Treffen mit Vertretern des Teams und des Herstellers organisiert und die Spieler bei wichtigen Entscheidungen auf dem Fahrermarkt berät.

Des Weiteren verfügt der Titel über Cross-Play für bis zu 22 Spieler (Auf Switch und Switch 2 ist Cross-Play nicht verfügbar, und das Feld besteht aus 12 Fahrern.) und Split-Screen-Unterstützung. AUßerdem können Spieler das Aussehen der Fahrer mit Editoren anpassen und ihre Kreationen für Helme, Nummern und Buttpatches mit der Community teilen (Cross-Sharing ist auf Switch und Switch 2 nicht verfügbar).

„MotoGP 26“ erscheint am 29. April 2026 für PC (Steam, Microsoft und EGS), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S, PlayStation 5, ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

MotoGP™26 - Gameplay

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Quelle: Pressemitteilung