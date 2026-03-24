Aether & Iron – Fünftes Entwicklertagebuch

Entwicklerstudio Seismic Squirrel hat das fünfte Entwicklertagebuch mit Einblicken hinter die Kulissen von „Aether & Iron“ veröffentlicht. Der 5. Teil gewährt einen genaueren Einblick von dem visuellen Stil des Spiels. Das Video mit dem Titel „Creating the Visual Identity of the Game“ zeigt Tyler Whitney, Narrative Lead bei Seismic Squirrel, der den künstlerischen Entstehungsprozess erläutert, der das Erscheinungsbild des kommenden, storybasierten RPGs des Studios geprägt hat.

In der Folge erklärt Whitney, wie das Team zunächst vom New York der 1930er Jahre und einem Noir-Flair ausging, aber verschiedene visuelle Richtungen ausprobierte, bevor es sich auf den endgültigen Look festlegte. Frühe Entwürfe waren stärker von Steampunk-Einflüssen geprägt, mit Science-Fiction-Elementen, Robotern und einem eher stilisierten, von Anime inspirierten Charakterdesign.

Im Laufe der Projektentwicklung wandte sich das Team einer realistischeren, auf einer alternativen Geschichte basierenden Ästhetik zu und ließ sich dabei von klassischen Illustrationen und Pulp-Comics inspirieren. Das Ergebnis ist ein visueller Stil, der Rauheit mit einer modernen Note verbindet – und so dazu beiträgt, die einzigartige Decopunk-Noir-Identität von „Aether & Iron“ zu definieren.

„Aether & Iron“ erscheint am 31. März 2026 für PC. Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

From Steampunk to Decopunk: Designing Our 1930s Noir World | Aether & Iron Dev Diary 5

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Quelle: Pressemitteilung