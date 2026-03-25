Cthulhu: The Cosmic Abyss – Gameplay Overview-Trailer

Mit dem neusten Trailer präsentieren NACON und Entwicklerstudio Big Bad Wolf eine Reihe verschiedener Spielmechaniken aus „Cthulhu: The Cosmic Abyss“. Das narrative Ermittlungsspiel entsteht derzeit für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Veröffentlichung erfolgt am 16. April 2026.

Hinweisanalyse Gegenstände können analysiert oder untersucht werden, um Hinweise zu finden und die Ermittlungen voranzutreiben. Jede Analyse vermittelt den Spielern mehr über die Zusammensetzung eines Gegenstands und schaltet neue Frequenzen für das Sonar frei, wodurch andere Elemente ähnlicher Zusammensetzung aufgespürt werden können.

Energie Analysen verbrauchen Energie. Die Spielenden müssen diese Ressource sparsam einsetzen; wenn sie zur Neige geht und er dennoch Gegenstände analysiert, steigt seine Korruptionsanzeige. Um Energie wiederherzustellen, müssen seltsame organische Ressourcen gesammelt werden, die überall verstreut sind.

Der Tresor Diese Datenbank sammelt alle entdeckten Hinweise und Dokumente. Sie ist ein unverzichtbares Werkzeug zum Lösen von Rätseln, indem Hinweise miteinander verknüpft werden, um in den Ermittlungen voranzukommen.

Das Sonar Dieses vielseitige Werkzeug ermöglicht Fortschritte im Dunkeln, indem es versteckte Durchgänge aufdeckt. Das Sonar kann entdeckte Frequenzen aufspüren, um neue Hinweise zu finden, indem es bestimmten Spuren folgt. Es ermöglicht außerdem, das Unsichtbare sichtbar zu machen.

Artefakte und Upgrades Artefakte können entdeckt werden, mit denen einige der Ermittlungswerkzeuge mithilfe von KEY aufgerüstet werden können. Diese Upgrades sind jedoch anfällig: Sie können durch die Entscheidungen der Spielenden korrumpiert und zerstört werden.

Korruptionsanzeige Jede Handlung oder Entscheidung kann den Korruptionsgrad erhöhen und Noah nach und nach in den Wahnsinn treiben. Diese Anzeige beeinflusst den Verlauf und den Ausgang der Ermittlungen.



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Cthulhu: The Cosmic Abyss | Gameplay Overview

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Quelle: Pressemitteilung