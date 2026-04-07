Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im April 2026

Ein weiterer Monat ist angebrochen und auch diesmal gibt es weitere Inhalte für den Xbox Game Pass auf PC und Microsoft-Konsolen. Wie immer können sich Abonnenten auf diverse Titel und mehr freuen.
Hier die komplette Übersicht:
Bald im Xbox Game Pass
- 3. April – NBA 2K26 (Cloud, Konsole, Handheld und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Ab heute verfügbar – Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 8. April – DayZ PC)Jetzt auf dem PC, neu im Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential und PC Game Pass
- 8. April – Endless Legend 2 (Game Preview) (PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 8. April – FBC: Firebreak (Cloud, Xbox Series X|S und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 9. April – Planet Coaster 2 (Cloud, Xbox Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 10. April – Tiny Bookshop (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 13. April – Football Manager 26 (PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 13. April – Football Manager 26 für Konsolen (Cloud, Konsole und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 14. April – Hades II (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 14. April – Replaced (Cloud, Xbox Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 14. April – The Thaumaturge (Cloud, Xbox Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 16. April – The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series X|S und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 16. April – EA Sports NHL 26 (Cloud and Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 17. April – Call of Duty: Modern Warfare (Cloud, Konsole und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 21. April – Little Rocket Lab (Cloud, Konsole und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 21. April – Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Konsole, Handheld und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; ab sofort in Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 21. April – Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 23. April – Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Game Pass Essential-Mitglieder können sich auf zwei weitere Spiele freuen, die am 08. April in die Bibliothek aufgenommen werden:
- Warhammer Vermintide 2 (Cloud und Konsole)
- DayZ (Cloud und Konsole)
Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (15. April)
- Ashen (Cloud, Konsole und PC)
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, Konsole und PC)
- Grand Theft Auto V (Cloud, Konsole und PC)
- My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Konsole und PC)
- Terra Invicta (Game Preview) (PC)
DLC / Game Updates
- 13. April – Dome Keeper (Multiplayer-Update) (Cloud, Konsole, Handheld und PC)
- Jetzt verfügbar – Call of Duty: Black Ops 7 Saison 03
In-Game Vorteile
- Jetzt verfügbar – Microsoft Bubble (PC)
- Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass
- 9. April – World of Warships (PC)
- 21. April – Albion Online (Cloud und Konsole)
- Jetzt auf Cloud und Konsole, neu im Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass
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Quelle: Pressemitteilung