Call of the Elder Gods – Trailer und Release-Termin

Der britische Publisher Kwalee und das Entwicklerstudio Out of the Blue haben den Erscheinungstermin für „Call of the Elder Gods“ bekannt gegeben. Das narrative Puzzleabenteuer ist der Nachfolger von „Call of the Sea“ und erscheint im Mai für PC, Konsolen und im Xbox Game Pass. Gleichzeitig wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der euch weitere Szenen aus dem Spiel zeigt.

In „Call of the Elder Gods“ kommt es an der traditionsreichen Miskatonic Universität zu unerklärlichen Ereignissen. Professor Harry Everhart versucht, die beunruhigenden Schatten am Rande seiner Wahrnehmung zu ignorieren, während seine Studentin Evangeline Drayton von rätselhaften Träumen über ein Artefakt heimgesucht wird, das vor mehr als einem Jahrzehnt entdeckt wurde. Gemeinsam begebt ihr euch auf die Suche nach Antworten und stoßt dabei auf uraltes Wissen, das weit über bekannte Vorstellungen hinausgeht.

Der Release von „Call of the Elder Gods“ ist für den 12. Mai 2026 geplant. Die Veröffentlichung erfolgt für PC, Switch 2, PS5 sowie Xbox Series S|X.

Call of the Elder Gods - Official Release Date Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung