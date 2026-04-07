007 First Light – Neues Video rückt die Entwicklung der Story in den Fokus

„007 First Light“ bekommt eine weitere Episode der Entwicklerreihe „Beyond the Light“. In der dritten Ausgabe geben die Entwickler von IO Interactive Einblicke in die erzählerische Ausrichtung des Spiels und erklären, wie die Ursprungsgeschichte von James Bond für ein Videospiel neu interpretiert wurde.

Im Mittelpunkt des Kurzvideos steht die Arbeit am Drehbuch. Hauptautor Michael Vogt erläutert, dass das Team zunächst mit klassischen Elementen des Drehbuchschreibens arbeitet. Dazu gehören eine klare Struktur, die Entwicklung der Figuren sowie übergeordnete Themen der Geschichte. Auf dieser Grundlage entsteht anschließend ein interaktives Konzept, das gemeinsam mit dem Leveldesign umgesetzt wird.

In „007 First Light“ übernehmt ihr die Rolle des 26-jährigen James Bond, einem talentierten, aber rebellischen Luftwaffenoffizier der Royal Navy. Durch seinen Mut und sein Gespür im Einsatz erregt er die Aufmerksamkeit von MI6 und wird in das Ausbildungsprogramm der neu gegründeten Eliteeinheit „00“ aufgenommen.

Das Spiel kombiniert Action und Stealth, wie ihr es von IO Interactive kennt. Ihr habt die Wahl, Bonds Fähigkeiten mit roher Gewalt, kluger Täuschung oder seinem Charme einzusetzen. Unterstützt werdet ihr dabei durch moderne Technik aus Qs Labor. Neben bekannten Figuren wie M, Q und Moneypenny begegnet ihr auch neuen Charakteren, darunter Bonds Mentor John Greenway, die geheimnisvolle Isola und eine neue Gruppe von Gegnern.

„007 First Light“ erscheint voraussichtlich am 27. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.

Beyond the Light Episode 3 – Story Dev Diary

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Quelle: IO Interactive