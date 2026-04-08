Gothic 1 Remake – Trailer zum Pre-Order-Start

THQ Nordic und Entwicklerstudio Alkimia Interactive haben die Vorbestellungen für „Gothic 1 Remake“ gestartet und einen passenden Trailer veröffentlicht. Die Veröffentlichung des Rollenspiels erfolgt am 05. Juni 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Die PC-Version ist für 49,99 Euro (UVP) erhältlich und enthält den offiziellen Soundtrack. Komponiert wurde dieser erneut von dem Komponisten Kai Rosenkranz, der für das „Gothic 1 Remake“ zurückgekehrt ist. Der Soundtrack interpretiert bekannte Melodien neu und erweitert sie um zusätzliche Kompositionen, die die Atmosphäre des Originals einfangen.

Auf Konsolen kostet das „Gothic 1 Remake“ 59,99 Euro (UVP) und enthält „Gothic Classic“ als kostenlosen Bonus. Diese Version bringt das originale „Gothic“ auf moderne Konsolenplattformen und ermöglicht es Spielern, den Ursprung der Reihe zu erleben.

Hier findet ihr die Webseite des Spiels: KLICK! Die Steam-Seite (mit einer Demo-Version) gibt es hier: KLICK! Das Ganze ist auch auf GOG zu finden (siehe hier). Ein paar weitere Informationen über das „Remake“ gibt es auch bei uns (siehe hier).

Gothic 1 Remake | Pre-Order Trailer

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Quelle: Pressemitteilung