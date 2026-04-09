Minos – Neuer Trailer zum Release auf PC

Das Entwicklerstudio Artificer und der Publisher Devolver Digital haben ihr neues Roguelike „Minos“ veröffentlicht. Das Spiel ist ab sofort für PC erhältlich. Mit der Veröffentlichung präsentieren euch die beiden Unternehmen den passenden Launch-Trailer, der euch auf den Titel einstimmen soll.

In „Minos“ übernehmt ihr die Rolle des Minotaurus, der ein eigenes Labyrinth erschafft und dieses gegen eindringende Abenteurer verteidigt. Statt selbst auf Beutezug zu gehen, gestaltet ihr das Labyrinth nach euren Vorstellungen und entscheidet, wie ihr die Eindringlinge in die Falle lockt.

Dafür lassen sich Wände, Tore und Korridore frei platzieren. So könnt ihr beispielsweise verschlungene Wege bauen, die Gegner durch gefährliche Fallen führen, oder ihr trennt Gruppen von Abenteurern mit rotierenden Passagen und beweglichen Toren. Jede Entscheidung verändert den Aufbau des Labyrinths und bestimmt, wie schwierig der Weg zum Minotaurus wird.

Mit jedem Durchlauf verändern sich in „Minos“ die Feinde, Fallen und mögliche Wege. Gleichzeitig erfahrt ihr im Verlauf des Spiels mehr über den Hintergrund des Minotaurus und die Geschichte des Mannes, der zu dieser Kreatur geworden ist.

„Minos“ ist ab sofort für PC erhältlich. Die Veröffentlichung erfolgte über Valves Distributionsplattform Steam.