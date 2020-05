The Last of Us Part II – Seht Ellie und Joel im neuen Story-Trailer

Die Veröffentlichung des letzten „The Last of Us Part II“-Trailer liegt schon ein paar Monate in der Vergangenheit. Im letzten Jahr zeigten Sony und Naughty Dog einen Trailer, der Gameplay-Szenen sowie den Release-Termin enthielt, der bekanntlich nicht im Februar stattfand -- geschuldet ist dies der aktuellen „COVID 19“-Pandemie.

Das lange Warten hat für die Fans der Reihe schon bald ein Ende, da „The Last of Us Part II“ am 19. Juni 2020 erscheint. Um die restliche Wartezeit ein wenig zu verkürzen, gibt es nun endlich einen neuen Trailer, der auf die Geschichte des Action-Adventures eingeht -- zumindest ganz kurz.

Der Trailer zeigt Ellie und Joel, wie sie durch Wyoming ziehen und auf Verbündete sowie Feinde treffen. In den nächsten Wochen möchte Naughty Dog mehr vom Spiel zeigen, wie sie im offiziellen PlayStation Blog bekannt gaben.

„Von jetzt an wird das Tempo weiter zunehmen, also haltet nach weiteren spannenden Neuigkeiten Ausschau, während wir die Wochen, Tage und Stunden zählen, bis The Last of Us Part II erscheint.“, so Neil Druckmann, Director von „The Last of Us Part II“, im Playstation Blog.

The Last of Us Part II | Story Trailer | PS4, deutsch

Quelle: PlayStation Blog