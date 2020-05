Ghost of Tsushima – Kämpfe, Erkundung und mehr im Gameplay-Video

Zu „Ghost of Tsushima“ hat man in den letzten Monaten nicht viel gesehen. Mal ein Trailer, der die Story kurz anschneidet, aber das war es auch schon. Sony widmete dem kommenden Werk ein eigenes Event. Sucker Punch konnte das Spiel im Rahmen der „State of Play“-Show die offene Welt von des Spiels nun vorstellen und allerhand Gameplay zeigen.

Die Geschichte von „Ghost of Tsushima“ versetzt euch in das späte 13. Jahrhundert. Das Mongolische Reich hat auf seinem Feldzug nach Osten ganze Nationen verwüstet. Nur die Insel Tsushima schützt Japan noch vor der Invasion. Nach der ersten Welle des mongolischen Angriffs steht die Insel in Flammen. Der Samurai Jin Sakai, in dessen Rolle ihr schlüpfen werdet, will seine Heimat vor den Angriffen schützen.

Das Spiel soll am 17. Juli 2020 für PlayStation 4 erscheinen.

State of Play | Ghost of Tsushima | PS4, deutsch

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: PlayStation Blog