Resident Evil Village – Neuer Trailer des Survival-Horror-Spiels erschienen

„Resident Evil Village“ wird derzeit mit Capcoms Inhouse-Technologie RE Engine entwickelt und soll 2021 für Xbox Series X, PlayStation 5 und PC (Steam) erscheinen. Im Rahmen des digitalen September PlayStation 5 Showcase hat das Team von Capcom den zweiten Trailer präsentiert.

Das achte Kapitel der „Resident Evil“-Serie soll mit Hilfe der neuen Konsolen das Survival-Horror-Erlebnis auf die nächste Ebene bringen. Als Spieler werdet ihr die Geschichte von „Resident Evil Village“ aus der First-Person-Perspektive erleben, und zwar in der Rolle des verstörten und niedergeschmetterten Ethan. Er versucht den mysteriösen Horror aufzudecken, der ein einst friedliches Dorf plagt.

Im Gegensatz zu den engen Korridoren des Baker-Anwesens in „Resident Evil 7“ geht es in „Resident Evil 8“ nicht mehr so sehr um die Angst vor dunklen Ecken, sondern um die Angst vor dem Unbekannten, während Ethan nach Antworten in baufälligen Häusern inmitten von schneebedeckten Bäumen nach Antworten sucht.

Den ersten Trailer findet ihr hier bei uns: KLICK!

RESIDENT EVIL VILLAGE – Trailer #2

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung