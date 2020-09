Final Fantasy XVI – Neuer Teil der Reihe samt Trailer angekündigt

Square Enix hat es sich nicht nehmen lassen, im Rahmen des PlayStation 5 Showcase-Events „Final Fantasy XVI“ anzukündigen. Der neuste Teil der Reihe, sie seit über 30 Jahren Rollenspiel-Fans unterhält, entsteht mit Unterstützung von Naoki Yoshida (Final Fantasy XIV, Dragon Quest X) und Hiroshi Takai (Final Fantasy XIV, The Last Remnant).

Kommentar von Produzent Naoki Yoshida an die Fans

FINAL FANTASY XVI-Produzent Naoki Yoshida hier. Wie hat euch der Trailer gefallen? Die exklusiven Aufnahmen, bestehend aus Kampfszenen und Videosequenzen in Echtzeit, repräsentieren nur einen Teil dessen, was unser Team seit Entwicklungsbeginn am neusten FINAL FANTASY-Spiel erreicht hat. In diesem Zeitraum ist das Team von einer Handvoll Mitglieder zu einer größeren Einheit gewachsen, die weiterhin das verbessert und aufbaut, was sie bisher geschaffen hat, um Spielern eine unvergleichliche Geschichte sowie Gameplay zu bieten.

Unsere nächste, große Enthüllung ist für 2021 geplant. Ich hoffe, dass ihr alle in der Zwischenzeit Spaß daran habt, zu spekulieren. Wir haben viel zu zeigen, nicht nur für den neusten Teil der Reihe, FINAL FANTASY XVI, sondern auch für FINAL FANTASY XIV. Natürlich werde ich hart an beiden Titeln arbeiten!

Kommentar von Director Hiroshi Takai an die Fans

Als FINAL FANTASY I veröffentlicht wurde, war ich nur ein weiterer Spieler, ein junger Student mit großen Träumen. Als FINAL FANTASY V entwickelt wurde, hatte ich mir einen Platz am Tisch der Entwickler verdient … wenn auch ganz am Ende. Von dort zog ich weiter zu „online“ und prägte sowohl FINAL FANTASY XI als auch XIV.

Und jetzt … XVI.

Von der Einrichtung einer ganz neuen Entwicklungsumgebung bis zur Arbeit mit der PlayStation 5 haben das Team und ich uns zahlreichen Herausforderungen gestellt, um das sechzehnte Kapitel in der FINAL FANTASY-Reihe zu erschaffen. Und obwohl wir jeden Tag mit Leib und Seele an diesem Projekt arbeiten, wird es noch etwas dauern, bevor wir es euch überreichen können. Ich verspreche allerdings, dass sich das Warten lohnt!

Das Einzelspieler-Action-RPG erscheint mit einer Zeitexklusivität für PlayStation 5. Aktuell ist auch die Rede von einer PC-Version, jedoch konnte ich keine offiziellen Mitteilungen / Ankündigung finden.

Quelle: Pressemitteilung