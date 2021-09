Star Wars: Knights of the Old Republic – Release-Termin für Switch

Lucasfilm Games und Aspyr bringen den Rollenspiel-Klassiker „Star Wars: Knights of the Old Republic“ noch dieses Jahr für Nintendo Switch heraus. Es handelt sich dabei nicht um das vor kurzem angekündigte Remake (siehe hier). Die Nintendo Switch-Version wird am 11. November 2021 erscheinen und 14,99 US-Dollar (UVP) kosten.

4000 Jahre vor dem Galaktischen Imperium sind Hunderte Jedi-Ritter im Kampf gegen die skrupellosen Sith gefallen. Als Spieler bist du die letzte Hoffnung des Jedi-Ordens. Kannst du die Macht beherrschen und die Republik retten? Oder wirst du der Verlockung der dunklen Seite nachgeben? Eure Entscheidungen beeinflussen eure Erfahrungen in der Geschichte und die eures Teams, welches ihr aus neun einzigartigen Crewmitgliedern zusammenstellt.

Quelle: Pressemitteilung