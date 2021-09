Kirby und das vergessene Land – 3D-Adventure kommt nächstes Jahr

Im Frühjahr 2022 bringt Nintendo mit „Kirby und das vergessene Land“ ein 3D-Adventure für Nintendo Switch auf den Markt. In dem neuen Abenteuer wird man sich frei in einer 3D-Welt bewegen können, und herausfinden, was die Umgebungen voller verlassener Bauwerke einer vergangenen Zivilisation bereithalten

Im Rahmen des Nintendo Direct-Events wurde ein erster Trailer gezeigt, der einen kleinen Vorgeschmack auf das bunte Abenteuer bietet. Weitere Informationen werden wohl in den nächsten Monaten folgen. Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Nintendo.de