Star Wars: Knights of the Old Republic Remake – Trailer zu Ankündigung

Vor kurzem kündigten Sony Interactive und Aspyr ein Remake von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ an. Die Neuauflage erscheint zuerst als Konsolen-Exklusivtitel für PlayStation 5 und laut Angaben von Lucasfilm Games auch für PC. Die Entwicklung befindet sich derzeit noch am Anfang, wodurch es noch keinen Release-Zeitraum gibt.

Das Rollenspiel „KOTOR“ erschien erstmals vor fast 20 Jahren und gilt als eines der erfolgreichsten Spiele aus dem „Star Wars“-Universum. Mit dem Remake erhoffen sich die Entwickler Neuankömmlingen als auch langjährigen Fans ein Erlebnis zu bieten, das sich vor den besten modernen Veröffentlichungen nicht zu verstecken braucht. Dazu gehören moderner Technik, Grafik, Features und mehr, ohne die Integrität der Story und der Charaktere zu verändern.

Quelle: PlayStation Blog (siehe hier) / Twitter (siehe hier)