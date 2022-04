Xenoblade Chronicles 3 – Der Release erfolgt bereits im Juli

Des Öfteren wurden Release-Termine in der Vergangenheit immer weiter nach hinten geschoben. Eine Ausnahme macht jedoch das kommende Action-RPG „Xenoblade Chronicles 3“, das für die Nintendo Switch erscheinen wird. Ursprünglich sollte das Spiel im September 2022 erscheinen, wie wir berichteten. Der Termin ist nun nichtig, wie Nintendo und Entwickler Monolith Soft mitteilten

So erscheint das Rollenspiel nun bereits am 29. Juli 2022. Mit der Bekanntgabe des neuen Termines veröffentlichte Nintendo auch einen neues Video, das ihr unter diesen Zeilen vorfinden könnt. Das neue Video beleuchtet den Hintergrund der Reise der Protagonisten Noah und Mio durch die neue Welt namens „Aionios“ und zeigt erste Details des Kampfsystems.

Kampfsystem und Collector’s Edition

Wie in den vorherigen „Xenoblade Chronicles“-Spielen starten die Kämpfe, wenn ihr euch in der Spielwelt einen Gegner entgegenstellt. Dabei kontrolliert ihr sowohl Noahs sechsköpfige Gruppe als auch weitere Charaktere, die sie im Laufe des Abenteuers kennenlernen. Jede Figur verfügt im Kampf über besondere Fähigkeiten, wodurch die unterschiedlichsten Strategien möglich sind. Insgesamt könnt ihr mit bis zu sieben Charakteren in den Kampf ziehen.

Durch das neue Synchronisationssystem kann jedes Zweierteam im Spiel – Noah und Mio, Lanz und Sena, Eunie und Taion – das Systen nutzen. Sind bestimmte Voraussetzung erfüllt, vereinen die Charaktere ihre Kraft zu einer riesigen Form namens „Ouroboros“. Jeder „Ouroboros“ beherrscht verschiedene und mächtige Fähigkeiten.

Wie Nintendo weiter mitteilte erscheint „Xenoblade Chronicles 3“ auch in einer Collector’s Edition. Diese limitierte Auflage beinhaltet eine spezielle Verpackung mit Artwork von Masatsugu Saito, ein farbiges, gebundenes Artbook mit über 250 Seiten und ein Steel Case für die Softwarekarte. Die Version wird laut Nintendo exklusiv über den hauseigenen Store vertrieben.

