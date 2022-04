Outriders: Worldslayer – Erweiterung samt Details angekündigt

Der RPG-Shooter „Outriders“, der von People Can Fly entwickelt wurde, erschien am 01. April 2021. Die Macher versorgten den Titel mit diversen und kostenlosen Inhaltsupdate. Nun soll die erste Erweiterung folgen, die den Namen „Worldslayer“ trägt, wie Publisher Square Enix heute verkündete.

„Outriders: Worldslayer“ führt eine neue, eigenständige Story-Kampagne ein. In den Mittelpunkt der Kampagne rückt der Kampf des Outriders gegen Ereshkigal, die Kommandantin einer neuen Fraktion der Menschen namens „Rebellen“, vor dem Hintergrund katastrophaler Veränderungen des Klimas auf Enoch.

„Outriders: Worldslayer“ soll somit nicht nur die Veteranen, sondern auch neue Spieler ansprechen. Während die „Worldslayer“-Inhalte die Handlung nach den Ereignissen von „Outriders“ wieder aufnehmen, kann jeder Spieler mit den neuen „Worldslayer“-Inhalten beginnen, ohne zuvor die Outriders-Inhalte spielen zu müssen, wie Square Enix mitteilte. Die Spieler können zum Start der Erweiterung ihre bestehenden Charaktere übernehmen oder einen neuen Stufe-30-Charakter mit direktem Zugriff auf „Worldslayer“-Inhalte erstellen.

„Outriders: Worldslayer“ führt natürlich auch eine Menge neuer Ausrüstung ein, sowohl in Bezug auf Waffen als auch auf Rüstungen. Jede Klasse erhält eigene neue 5-teilige legendäre Rüstungssets. Auch 3-teilige legendäre Rüstungssets werden den Weg in die Erweiterung finden. Eine weitere Neuerung ist die Einführung des „Pax-Fähigkeitsbaums“, der nicht zu den drei bereits bekannten Zweigen gehört. Er erfordert zum Aktivieren von Knoten Pax-Punkte. Pax-Punkte erhalten die Spieler an speziellen Punkten in „Worldslayer“. Diese Punkte basieren auf dem allgemeinen Fortschritt anstatt auf dem Erreichen einer bestimmten Stufe.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Neue Kampagne, neue Gegner, neue Umgebungen

Neue Ausrüstung

Neue Pax-Fähigkeitsbäume

Neues Aufstiegssystem

Einführung des Apokalypsensystems und des dritten Mod-Platzes

Neues Endgame

„Outriders: Worldslayer“ erscheint am 30. Juni 2022 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam), Epic Games Store sowie Windows Store, Google Stadia und Nvidia GeForce Now. Wer „Outriders“ bereits besitzt, kann das digitale „Worldslayer“-Upgrade kaufen. Die Vorbesteller erhalten zudem einen Rabatt in Höhe von 10% und dürfen 48 Stunden früher in die Erweiterung starten.

Square Enix und Flying Wild Hog veröffentlichten neben den Ankündigungs-Trailer auch ein Video, das euch die Neuerungen von „Outriders: Worldslayer“ zeigt. Beachtet dabei, dass die Geschichte des Hauptspiels aufgegriffen wird.

Reveal-Trailer

Spotlight-Trailer – Achtung Spoiler!

Quelle: Pressemitteilung / Square Enix / Steam