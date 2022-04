F1 22 – Rennspielserie wird im Juli 2022 fortgesetzt

Die Team von Electronic Arts und Codemasters haben jetzt „EA Sports F1 22“ für PC, Xbox- und PlayStation-Konsolen angekündigt. Der digitale Rennstart findet am 1. Juli 2022 auf allen Plattformen statt. Wer bis dahin nicht warten möchte, kann mit der Champions Edition drei Tage früher spielen. Hier die Inhalte der Standard und Champions Edition:

F1 22 – Standard Edition

Basisspiel

F1 22-Inhalte der neuen Ära

F1 Life-Starterpaket

5.000 PitCoins

F1 22 – Champions Edition

Basisspiel

F1 22-Inhalte der neuen Ära

F1 Life-Starterpaket

18.000 PitCoins

3 Tage Early Access

Miami-Inhaltspack (zeitlich begrenztes Angebot)

Neue Add-On-Fahrer

Wie man sehen kann, umfassen beide Editionen eine Starterpaket für „F1 Life“. Es handelt sich dabei um ein individualisierbarer Hub, in dem Spieler ihre Sammlung an Superautos, Kleidung und Accessoires einsehen können. Sie sind freischaltbar durch Gameplay, den Podium Pass, und den in-game Brand-Store.

„Wir freuen uns darauf, unsere Spieler in der neuen Welt der Formel 1 willkommen zu heißen,“ sagt Lee Mather, F1 Senior Creative Director bei Codemasters. „Neben den realen Änderungen haben wir auch die Fahrphysik aktualisiert, um die neuen Aero-Regeln zu berücksichtigen, und das Reifenmodell überarbeitet, um das Fahrverhalten noch realistischer zu gestalten. Dank der neuen und überarbeiteten Strecken, Adaptive AI, F1 Life und erweiterten Gameplay-Optionen hat es nie einen besseren Zeitpunkt für Spieler gegeben, um hinters Steuer zu steigen und das Leben eines F1-Fahrers zu erfahren.“

Des Weiteren erwartet die digitalen Rennfahrer nicht nur das überarbeitete Set an Regeln, sondern auch ein neudefinierter Renntag, der den Spielern die Möglichkeit gibt, ihr Set-Up mit neuen Möglichkeiten zu personalisieren: Einsatzdauer von Safety-Cars, Boxenstopp-Optionen und verschiedene Einführungsrunden. Zwei Modi stehen dafür zur Verfügung: Im „Immersive“-Modus werden Spieler vor risikoreiche Herausforderungen gestellt, die den Unterschied zwischen einem Podiumsplatz oder einem Platz außerhalb der Punkte ausmachen können.

Der Modus „Broadcast“ hingegen erlaubt ein entspannteres Eintauchen in die Spielwelt, bei dem Spielende durch gesteuerte, authentische Zwischensequenzen an die Action geführt werden. Für das ultimative F1-Erlebnis sorgt die neue PC-VR-Funktion via Oculus Rift und HTC Vive, die direkt ins Cockpit versetzen.

F1 22 bietet außerdem altbekannte Features in neuer Überarbeitung, unter anderem My Team, wodurch Spieler ihr Start-Budget anhand dreier Einstiegspunkte festlegen können: Newcomer, Challenger und Frontrunner. Implementiert wurden außerdem reale Strecken-Updates aus Australien, Spanien und Abu Dhabi, um jüngste Änderungen auch im Spiel darzustellen. Zudem bietet die Rennsimulation die Zehn-Jahres-Karriere, komplett mit Zwei-Spieler-Option, und bringt den Multiplayer-Modus zurück, um epische Rennen innerhalb der Globalen Rennfahrer-Community möglich zu machen.

Die offizielle Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung