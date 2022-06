Exoprimal – Frisches Gameplay

Anfang des Jahres enthüllte Capcom den neuen, teambasierten Shooter namens „Exoprimal“. Nun wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der neue Spielszenen präsentiert und neue Informationen zum Spiel bereithält.

Die Geschichte von „Exoprimal“ spielt im Jahr 2040. Der Planet befindet sich in einer Krise als Dinosaurier aus dem Nichts auftauchen und Städte auf dem ganzen Globus verwüsten. Bedroht von den tödlichen Kreaturen, wendet sich die Welt an die mächtige Aibius Corporation und ihre revolutionäre Technologie, um Hilfe zu erhalten. Die KI der nächsten Generation, Leviathan, kann vorhersagen, wo die Dinosaurier auftauchen werden, und Exofighter in das entsprechende Gebiet entsenden. Bewaffnet mit hochmodernen Kampfrüstungen sind diese Krieger die letzte Hoffnung der Menschheit.

„Exoprimal“ erscheint voraussichtlich im nächsten Jahr. Im Juli wird ein geschlossener Netzwerktest via Steam stattfinden, für den ihr euch auf der offiziellen Webseite anmelden könnt, die ihr hinter diesem Link vorfinden könnt.

Quelle: Capcom