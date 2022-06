Core Keeper – Trailer zum Release des „The Sunken Sea“-Update

Seit März 2022 befindet sich das Bergbau-Sandbox-Abenteuer „Core Keeper“ in der Early Access-Phase auf Steam. Heute veröffentlichen Fireshine Games und Entwicklerstudio Pugstorm das erste größe Update.

Das Update trägt den Titel „The Sunken Sea“ und bringt passender Weise ein neues, wasserbasiertes Biom mit mysteriösen Gewässern, neuen Inseln, Gegnern, Bossen und mehr. Mit neu eingeführten Botten können neuen Orte, Fische, Pflanzen, Nahrungsarten und natürlich auch Waffen und andere Ausrüstungsgegenstände entdeckt werden. Dazu gehören auch neue Gegenstände für den Basenbau, einschließlich Sprinklern, Portalen, Werkbänken und mehr.

„Wir freuen uns sehr, heute mit The Sunken Sea unser erstes großes Inhalts-Update für Core Keeper veröffentlichen zu dürfen“ so Sven Thole, CEO & Animator bei Pugstorm. „Das neue Biom, das sich rund um das Element Wasser dreht, hat es uns erlaubt, das Spiel auf neue und aufregende Art und Weise zu erweitern. Wir hoffen, unsere Spieler finden Gefallen an den neuen Inhalten und freuen uns darauf, diesen Ansatz mit zusätzlichen Updates im Laufe des Jahres weiter zu verfolgen.“

Hier findet ihr „Core Keeper“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung