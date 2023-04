Endless Dungeon – Release in den Oktober verschoben

Eigentlich planten SEGA Europe Limited und Amplitude Studios die Veröffentlichung von „Endless Dungeon“ für den 18. Mai 2023. Wie jetzt mitgeteilt wurde, ist der Release jetzt in den Oktober verschoben. So erscheint das Spiel am 19. Oktober 2023 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Nintendo Switch-Version hat noch keinen Release-Termin. Der Early Access verschiebt sich auf den 17. Oktober und gilt für alle Spieler, die die “Last Wish” Digital Edition auf PC oder Konsole vorbestellt haben.

Die zusätzlichen Monate will Entwickler Amplitude Studios nutzen, um Verbesserungen auf Basis des Community-Feedbacks vorzunehmen. Unter anderem betrifft es das Balancing, Meta-Fortschritt, die Einführung in das Spiel und allgemeiner Feinschliff.

Romain de Waubert, General Manager und CCO von Amplitude Studios, sagte: „Wir sind sehr dankbar und fühlen uns geehrt, dass die Spieler sich darauf freuen, ENDLESS DUNGEON spielen zu können. Das Feedback, das wir bisher im Rahmen unserer OpenDev-Runden erhalten haben, hat uns darin bestätigt, dass wir hier wirklich an etwas ganz Besonderem arbeiten, und wir wollen sicherstellen, dass wir genug Zeit haben, damit das Spiel sein volles Potenzial erreichen kann.

Die Beziehung zu unseren Spielern ist ein Grundpfeiler der Philosophie unseres Studios und die Veröffentlichung von ENDLESS DUNGEON im Oktober gibt uns zusätzliche Zeit, um weiter mit der Community zusammenzuarbeiten und dem Spiel den letzten Feinschliff zu verpassen, damit es vom ersten Tag an ein großartiges Erlebnis wird. Wir können es kaum erwarten, dass sowohl Fans des Universums als auch Neueinsteiger die einzigartige Gameplay-Mischung aus taktischer Roguelite-Action und Tower Defense in ENDLESS DUNGEON erleben können.”

Um sich bei der Community für die Geduld zu bedanken, die sie bis zur Fertigstellung des Spiels aufbringen müssen, wird Amplitude denjenigen, die das Spiel auf PC vorab gekauft haben, und denjenigen, die es bei der Veröffentlichung auf Konsole mit als Erste kaufen, einige zusätzliche kostenlose Inhalte bereitstellen.

