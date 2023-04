Trine 5: A Clockwork Conspiracy – Trailer zum neuen Abenteuer

Die „Trine“-Serie, die im Jahre 2009 ihren Anfang nahm, erhält einen weiteren Teil. Dies teilten THQ Nordic und Entwickler Frozenbyte heute mit. „Trine 5: A Clockwork Conspiracy“ lautet der Name des neuen Werks, das sich für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One , Xbox Series S/X und Nintendo Switch in der Entwicklung befindet.

In „Trine 5: A Clockwork Conspiracy“ rücken Zoya die Diebin, Amadeus der Zauberer und Pontius der Ritter in den Mittelpunkt der Geschichte. Das Spiel ist ein 2,5D Puzzle-Plattformer, der euch in eine Märchenwelt versetzt. Die Heldentruppe steht einem finsteren und gnadenlosen Schurken-Duo gegenüber, das alles daran setzt, sich das Königreich unter den Nagel zu reißen.

Das Spiel kann alleine oder gemeinsam mit bis zu drei Mitspielern im lokalen oder im Online-Koop-Modus gespielt werden. Wie die Entwickler mitteilten, werden Puzzle werden kniffliger, wenn ihr mit mehreren Spielern antretet. Ein neues Skill-Quest-System sowie die neuen, mehrphasigen Bosskämpfe sollen für Herausforderungen sorgen.

Wann „Trine 5: A Clockwork Conspiracy“ erscheinen wird, das ist noch nicht bekannt.

Quelle: Pressemitteilung