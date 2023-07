Remnant II – Launch-Trailer

Zum offiziellen Release von „Remnant II” präsentierten Gearbox Publishing und Entwicklerstudio Gunfire Games den obligatorischen Launch-Trailer. Der Third-Person Action-Survival-Shooter ist ab sofort für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich.

„Gunfire Games hat ein halsbrecherisches Koop-Erlebnis kreiert, welches das von den Fans geliebte Franchise von REMNANT: From the Ashes noch weiterentwickelt“, so Yoon Im, Präsident von Gearbox Publishing San Francisco. „Es war uns eine Ehre, wieder mit diesem talentierten Team an diesem faszinierenden Franchise zusammenzuarbeiten. Mit REMNANT II haben sie ein wirklich besonderes Spiel entwickelt, das die Fans absolut lieben werden.“

„Gunfire Games hat es sich zum Ziel gesetzt, Erfahrungen zu schaffen, die wir als Fans von Videogames gern spielen“, sagt David Adams von Gunfire Games. „Wir sind stolz darauf, was wir mit REMNANT II, seinen weitläufigen Welten, aufregenden Kämpfen und Vielzahl an einzigartigen spielbaren Archetypen geschaffen haben. Wir wollen außerdem unseren Fans danken, die uns seit REMNANT: From the Ashes begleiten und begrüßen auch alle neuen Spieler*innen in der Welt von REMNANT.“

In dem Spiel tauchen Spieler tiefer in eine verwüstete Welt ein, die eine Mischung aus methodischen und frenetischen Fern- und Nahkämpfen gegen listige Gegner und in aufreibenden Bosskämpfen erfordert – als einsamer Wolf oder mit bis zu zwei anderen Spielern, um die Chancen zu verbessern und Herausforderungen zu meistern.

Jedes Mal, wenn Spieler einen neuen Durchlauf von „Remnant II“ beginnen, werden sie in eine neue Welt transportiert, die aus einem Pool von Orten, Gegnern, NPCs, Bossen und Waffen besteht. Diese dynamisch aufgebauten Level ermöglichen einzigartige Erfahrungen, da Elemente organisch in die Welt und Erzählung eingewebt werden.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung