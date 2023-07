Starfield – Animierte Videos gewähren einen Blick in die drei größten Städte

Bethesda Game Studios veröffentlichten am heutigen Tage drei neue und animierte Videos zum kommenden Spiel „Starfield“, die euch einen einen Einblick in die drei größten Städte des Spiels gewähren. Die Videos erzählen die Geschichten eines Kurierpiloten, einer Waisen und zweier „Straßenratten“.

„Supra et Ultra“ führt uns nach New Atlantis, der Hauptstadt der United Colonies, wo der Kurierpilot Kent nach einem aufregenden Leben im begehrtesten Teil der Besiedelten Systeme strebt. Kent tritt der UC-Vanguard bei und schafft es, in die Elite der Hauptstadt aufzusteigen. Doch bald erkennt er, dass es die Abenteuer abseits der Planeten sind, nach denen er sich wirklich sehnt.

In „Hoffnungsträger“ begleiten wir Vanna, eine Waise, die in Akila City lebt und von den legendären Koloniekriegen fasziniert ist. Ihr großer Wunsch ist es, die Sterne zu erkunden, aber ein defektes Raumschiff hindert sie daran. Auf der Suche nach Ersatzteilen muss sie sich durch die gefährlichen Straßen der Stadt kämpfen und gerät dabei in unvorhergesehene Gefahren.

„Seitenwechsel“ entführt uns in die Unterstadt von Neon, wo zwei Straßenratten namens Ada und Harper sich ihren Lebensunterhalt damit verdienen, reiche Partygänger zu bestehlen. Doch als Ada in eine moralische Zwickmühle gerät, zieht sie die Aufmerksamkeit des allsehenden Unternehmens Ryujin Industries auf sich. Dadurch eröffnet sich ihr eine neue Chance, zu einem hohem Preis.

„Starfield“ erscheint am 06. September 2023 für den PC und für die Xbox Series-Konsolen aus dem Hause Microsoft.

Quelle: Pressemitteilung