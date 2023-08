Gothic Classic – Release-Termin für Nintendo Switch

Bereits nächsten Monat möchte THQ Nordic den Rollenspielklassiker „Gothic“ auf die Nintendo Switch bringen. Es handelt sich dabei aber nicht um ein Remake oder Remastered Version des Spiels, sondern um eine Portierung des Originals mit diversen Fehlerkorrekturen und Updates. Daher läuft heißt diese Version auch „Gothic Classic“. Eine Liste mit allen Bugfixes findet ihr hier: KLICK!

In dem RPG ist im Königreich Myrtana ein Krieg ausgebrochen. Orkische Horden sind in das Gebiet der Menschen eingedrungen und der König des Landes benötigt eine Menge Erz, um genügend Waffen zu schmieden, sollte seine Armee gegen diese Bedrohung bestehen. Wer in diesen dunklen Zeiten gegen das Gesetz verstößt, wird dazu verurteilt, in der riesigen Strafkolonie Khorinis zu dienen und das so dringend benötigte Erz abzubauen. Als Spieler wirst du durch die Barriere in diese Strafkolonie geschleudert. Mit dem Rücken zur Wand musst du überleben und unbeständige Allianzen bilden, bis du endlich entkommen kannst.

„Gothic Classic“ erscheint am 28. September 2023 für die Handheld-Konsole aus dem Hause Nintendo.

Quelle: Pressemitteilung