Baldur’s Gate 3 – Launch-Trailer zum Release auf PC

Das Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ hat jetzt die Early Access-Phase verlassen und ist als Vollversion für PC via Steam, GOG und NVIDIA GeForce Now erhältlich. Zur Feier der Veröffentlichung präsentierte das Team von Larian Studios den obligatorischen Launch-Trailer.

Mehr als 20 Jahren nach der Veröffentlichung von „Baldur’s Gate 2“ ist es an der Zeit, in die Vergessenen Reiche zurückzukehren. Die Entscheidungen der Spieler prägen diese Geschichte über Kameradschaft und Verrat, Opfer und Überleben sowie die Verlockung von absoluter Macht.

Spieler haben die Wahl aus über 12 Klassen und 11 Völkern aus dem D&D Spielerhandbuch und können ihre eigene Identität erschaffen, oder einen Origin-Held mit einer handgefertigten Hintergrundgeschichte spielen. Alternativ können sie auch in die Rolle des Dark Urge schlüpfen – einem vollständig anpassbaren Origin-Helden mit einzigartigen Mechaniken und einer eigenen Geschichte – und gegen ihre eigene innere Korruption kämpfen. Unabhängig davon, für was sie sich entscheiden: Auf ihrem Weg durch die Vergessen Reiche und darüber hinaus erwartet sie Abenteuer, Beute, Kämpfe und Romanzen.

Darüber hinaus können Spieler ihre Gruppe versammeln und das Abenteuer online in einer Party von bis zu vier Personen erleben. Gemeinsam sind sie in einem Konflikt zwischen Teufeln, Göttern und finsteren außerweltlichen Mächten gefangen und werden zusammen das Schicksal der Vergessenen Reiche bestimmen.

Zur offiziellen Veröffentlichung von Baldur’s Gate 3 nach drei Jahren im Early Access sagt Swen Vincke, Director von Larian Studios:

„Es ist schwer auszudrücken, wie viel Liebe in die Entwicklung von Baldur’s Gate 3 geflossen ist. Über sechs Jahre lang haben mehr als 400 von uns unser Herz und unsere Seele in die Entwicklung gesteckt, unterstützt von über 2,5 Millionen Early-Acess-Spielern, die unzählige Stunden damit verbracht haben, uns Feedback zu geben.

Das Ergebnis ist ein wunderschönes, reichhaltiges Universum, in dem ihr euren täglichen Sorgen entfliehen, Abenteuer und Wunder erleben, und viele coole und spannende Begegnungen haben könnt. Es ist ein Ort, in dem eure Identität und eure Entscheidungen zählen, in dem Überraschungen hinter jeder Ecke lauern und in dem eurer Handeln wirklich belohnt wird.

Ich bin superstolz auf das, was unser Team erreicht hat, und ich hoffe, dass ihr unglaublich viel Spaß beim Erkunden von dem haben werdet, was wir für euch vorbereitet haben.“

„Baldur’s Gate 3“ erscheint am 06. September für PlayStation 5 und am 03. September 2023 für Besitzer der PS5 Digital Deluxe Edition. Die Veröffentlichung für den Mac ist ebenfalls für Anfang September geplant. Die Unterstützung von weiteren Plattformen wird noch bekanntgegeben. Weitere Informationen zum Spiel gibt es auf der Homepage (siehe hier) und bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung