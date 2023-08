Verne: The Shape of Fantasy – Release-Termin aufgetaucht

Mit „Verne: The Shape of Fantasy“ werden euch bald Publisher Assemble Entertaiment und das Zwei-Mann-Entwicklerteam Gametopia 20.000 Pixel unter das Meer schicken. Das narrative Adventure soll herausfordernde Rätsel, Erkundungen und interaktive Dialoge mit Geschichten des Science-Fiction- und Abenteuerautors Jules Verne verbinden.

Verne: The Shape of Fantasy – Features

Entfessle deine Fantasie: Nutze die Macht des IMAG, einem uralten Gerät aus Atlantis, mit dem du die Geschichte umschreiben und Vernes Schicksal in bestimmten Momenten ändern kannst.

Schreibe deine eigene Geschichte: Die nicht-linearen Dialoge sorgen für eine abwechslungsreiche Spielerfahrung, die die menschliche Fähigkeit widerspiegelt, sich die fantastischsten Geschichten vorzustellen und zu erzählen.

Eine atlantische Schnitzeljagd: In dem von klassischen Abenteuerspielen inspirierten Gameplay ist das Lösen von Rätseln und das Erkunden jedes Zentimeters deiner Umgebung stets der Schlüssel zum Erfolg.

Kein Geheimnis bleibt ungelüftet: Die stimmungsvolle und detaillierte Steampunk-Welt im Pixel-Art-Stil lädt zum Erkunden ein: von den dunklen Korridoren der Nautilus bis hin zu den antiken Ruinen von Atlantis.

Mit Liebe zum Detail: Werde Teil einer faszinierenden Geschichte über das Leben und die Werke des Jules Verne.

Die Veröffentlichung findet am 14. August 2023 für PC (Steam und GOG) statt. Weiterhin gibt es auf Steam eine knapp 90-minütige Demo-Version zum Herunterladen (siehe hier). Zudem ist das Prequel zur Geschichte von „Verne: The Shape of Fantasy“ als kostenloser Webcomic verfügbar (siehe hier).

Die Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung