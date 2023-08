Space for Sale – Gameplay-Trailer und Beta-Anmeldung

Vor einem Jahr kündigten THQ Nordic und Mirage Game Studios das PC-Spiel „Space for Sale“ an (siehe hier). Während der 2023er Ausgabe des THQ Nordic’s Digital Showcase präsentierte das Entwicklerteam jetzt einen Gameplay-Trailer, der mehr von dem bunten Treiben zeigt.

In „Space for Sale“ schlüpft ihr in die Rolle eines intergalaktischer Immobilienentwickler. Eure Missionen: Lebensräume für exzentrische außerirdische Kunden zu errichten und sie mit sattem Gewinn zu verkaufen. Diese Herausforderungen könnt ihr auch in einem 2-Spieler-Multiplayer-Modus angehen.

Derzeit ist noch nicht bekannt, wann das Exploration/Survival-Sandbox-Spiel für PC erscheinen wird. Interessierte Spieler haben auf der Homepage des Spiels die Möglichkeit sich für einen geschlossene Beta-Test anzumelden (siehe hier). Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung