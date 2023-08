Gothic Remake – Trailer zeigt das Alte Lager

Im neusten Trailer zum Rollenspiel-Remake „Gothic“ nehmen uns THQ Nordic und Entwicklerstudio Alkimia Interactive mit auf einem Rundgang durch das größte und reichste Camp des Minentals.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle eines namenlosen Helden und versucht in einer Welt voller wilder Tiere, Kreaturen und anderen Gefahren zu überleben. In der Geschichte benötigt König Rhobar II große Mengen magischen Erzes, um mächtige Waffen zu schmieden. Aus diesem Grund betreibt er in Khorinis Minen mit allen verfügbaren Häftlingen. Um diese Häftlinge von der Flucht abzuhalten, beauftragt der Monarch seine besten Magier mit der Beschwörung einer magischen Barriere. Aber etwas läuft schief.

Die Magie gerät außer Kontrolle und eine Meuterei verwandelt das Minental in ein gesetzloses Gebiet, das von den brutalsten Häftlingen beherrscht wird. Der König muss nun mit den neuen Besitzern verhandeln, während die Spannungen zwischen den verschiedenen Fraktionen im Minental selbst hochkochen. Was aber niemand erwartet: Die Ankunft eines namenlosen Häftlings wird alles verändern.

„Gothic Remake“ soll für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Das Original entstand bei Piranha Bytes und erschien 2001. Des Weiteren wird es für Nintendo Switch „Gothic Classic“ geben, welches kein Remake ist, sondern eine Portierung mit Bugfixes und Updates (siehe hier).

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier könnt ihr das Remake von „Gothic 1“ auf Steam finden: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung