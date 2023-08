Lies of P – „gamescom 2023“-Trailer

In weniger als einen Monat erscheint das Soulslike-Spiel „Lies of P“ für PC und Konsolen. Der Trailer mit dem Titel „How Many Lies?“ bietet den Spielern einen weiteren Einblick in die Kämpfe, die Schauplätze und die Feinde, die sie auf ihrer Reise erwarten, während eine mysteriöse Stimme verschiedene Fragen stellt, die die erzählerischen Themen des Spiels wiedergeben.

Inspiriert von der bekannten Geschichte von Pinocchio, ist „Lies of P“ ein Action-Souls-ähnliches Spiel, das in der düsteren, von der Belle Époque inspirierten Stadt Krat spielt. Einst eine wunderschöne Stadt, ist Krat zu einem lebenden Alptraum geworden, in dem tödliche Puppen Amok laufen und eine Seuche über das Land fegt.

Spieler schlüpfen in die Rollen von P, einer Puppe, die sich auf ihrer unerbittlichen Reise durch die Stadt kämpfen muss, um Geppetto zu finden und endlich ein Mensch zu werden. Der Titel soll eine elegante Welt voller Spannung, tiefgehende Kampf- und Charakteranpassungssysteme und eine fesselnde Geschichte mit interessanten erzählerischen Entscheidungen bieten, in der P umso menschlicher wird, je mehr Lügen er erzählt.

Der in Südkorea ansässige Entwickler und Publisher NEOWIZ veröffentlicht „Lies of P“ am 19. September 2023 für PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Das Spiel ist als Standard und Deluxe Edition erhältlich.

Vorbesteller der digitalen Standard Edition erhalten das „Mischievous Puppet’s Set“-Outfit, während die Deluxe Edition zusätzlich das „Great Venigni’s Set“-Outfit und eine einzigartige Maske enthält und den Spielern drei Tage früher Zugang zum Spiel gewährt.

Die physische Version wird in einer exklusiven SteelBook-Sammlerbox im Stil eines Tome zusammen mit einem 92-seitigen Artbook präsentiert. Als digitale Boni gibt es den Original-Soundtrack und das „The Great Venigni’s Set“-Outfit sowie eine einzigartige Maske, die auf dem Festival getragen werden kann. Eine physische Standardausgabe ist ebenfalls erhältlich.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung