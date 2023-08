Hearts of Iron IV – Release-Termin und Trailer von „Arms Against Tyranny“

Hiermit reichen wir den offiziellen Release-Termin und den Preorder-Story-Trailer zum kommenden „Hearts of Iron IV“-DLC „Arms Against Tyranny“ nach. Wie Paradox Interactive bereits vor dem Wochenende bekannt gab, erscheint dieses Immmersion Pack am 10. Oktober 2023.

Käufer erwartet die Kriegsgeschichte der vier nördlichsten Länder Europas. Es gibt Geschichten von Widerstand und Kollaboration. Die einen kämpfen für Neutralität, die anderen gegen die Finsternis. Im Mittelpunkt steht der finnische Winterkrieg gegen die Sowjetunion, bei dem es darum geht, eine dünn besiedelte Nation zu mobilisieren, um das eigene Land gegen eine schier unüberwindliche Bedrohung zu verteidigen.

Vorbesteller von „Arms Against Tyranny“ erhalten als Bonustrack ein neues Arrangement der „Säkkijärven Polkka“, produziert von Magnus Ringblom. Mit diesem karelisch-finnischen Volkslied verhinderten finnische Truppen bekanntlich, dass die Sowjetarmee funkaktivierte Minen zündete. Die „Säkkijärven Polkka“, wurde von Funkwagen aus immer wieder gespielt und störte die sowjetischen Funksender so sehr, dass die finnische Armee die Minenfelder räumen konnte. Ringbloms Neubearbeitung ist eine Hommage an den Einfallsreichtum der Finnen bei der Abwehr eines übermächtigen Feindes.

In gewohnter Weise wird der DLC von einem neuen Update für das Grand-Strategy-Game begleitet, welches für alle Spieler verfügbar wird. In diesem Update sind kostenlose Änderungen am historischen finnischen Nationalen Fokusbaum enthalten. Der DLC selber kostet 19,99 Euro (UVP).

Weitere Informationen über „Hearts of Iron IV“ und dem DLC findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung