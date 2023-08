Call of Duty: Modern Warfare III – Release im November

Activision präsentierte nicht nur einen Trailer zu „Call of Duty: Modern Warfare III“, sondern gab auch erste Details zum kommenden Shooter bekannt. Zum ersten Mal in aufeinanderfolgenden Jahren kehrt die „Call of Duty“-Reihe mit einem direkten Sequel zurück. Die Veröffentlichung erfolgt im November.

Die Kampagne von „Call of Duty: MWIII“ knüpft unmittelbar an die Ereignisse von „Modern Warfare II“ an. Das Entwicklerteam von Sledgehammer Games arbeitet in Partnerschaft mit Infinity Ward an der Kampagne, in der sich Captain Price und die Task Force 141 gegen den Ultranationalisten Vladimir Makarov kämpfen.

Neu sind die sogenannten „Open Combat Missions“ (OCMs), welche die gewohnten cineastischen Missionen ergänzen sollen. Diese Missionen sollen für zusätzliche Entscheidungsmöglichkeiten für die Missionsbewältigung sorgen.

Mehrspieler und Zombie-Modus

Der Mehrspieler-Modus von „Modern Warfare III“ beinhaltet alle 16 Startkarten aus „Call of Duty: Modern Warfare 2“ aus dem Jahre 2009. Die Maps wurden modernisiert und bieten neue Spielmodi und Gameplay-Features. Darüber hinaus wird es über 12 neue 6v6-Karten geben, die nach dem Launch des Spiels erscheinen sollen.

Eine Neuerung in „Call of Duty: Modern Warfare III“ ist die Möglichkeit, sich erstmals mit anderen Einheiten zusammenzuschließen, um gegen riesige Horden von Untoten anzutreten. Der neue Zombie-Modus bietet eine völlig neue Zombies-Geschichte von Entwickler Treyarch, der euch auf eine riesige Karte schickt und zu einem offenen Spieler-gegen-Umgebung (PvE)-Überlebenserlebnis wird.

Der Vorverkauf für „Call of Duty: Modern Warfare III“ hat bereits begonnen. Die Vorbesteller des Titels erhalten einen früheren Zugang zur Beta des Spiels. Des Weiteren wird ein früherer Zugriff auf die Kampagne des Spiels gewährt.

„Call of Duty: Modern Warfare III“ erscheint am 10. November 2023 für den PC und für die Konsolen aus dem Hause Microsoft und Sony. Weitere Details zu den Editionen und Vorbesteller-Bonus erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite des Spiels, welche ihr hinter diesem Link vorfinden könnt.

