Sonic Superstars – Release-Termin, Editionen und Trailer

Mit „Sonic Superstars“ wird sich der bekannte blaue Igel noch dieses Jahr in ein neues Abenteuer begeben. SEGA wird das Jump’n’Run am 17. Oktober 2023 für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 auf den Markt bringen. Neben der Standard Edition (59,99 Euro UVP) können Spieler auch die Digital Deluxe Edition (69,99 Euro (UVP) zulegen. Hier die Übersicht der Inhalte:

Sonic Superstars – Standard Edition

Hauptspiel (physisch oder digital)

Kostenloser LEGO-Skin für Sonic

Sonic Superstars – Digital Deluxe Edition

Hauptspiel (nur digital)

Hasen-Skin für Sonic

LEGO-Fun-Paket

Mecha-Sonic-Teile für den Kampfmodus

Zusätzliche Wallpaper für den Menübildschirm

Digitales Artbook und Mini-OST

Kostenloser LEGO-Skin für Sonic

Zu guter Letzt gab es auch einen Trailer, der tieferer Einblicke in den lokalen Koop- und den Kampfmodus bietet. Die gesamte Kampagne kann im lokalen Vierer-Koop mit „Drop-in, drop-out“-Funktion gespielt werden, zudem lassen sich bis zu drei lokale bzw. sieben Online-Spieler im neuen Kampfmodus herausfordern.

Die Webseite zum Titel findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung