The Inquisitor – Gameplay-Trailer

Kalypso Media und Entwickler The Dust S.A. haben vor kurzem einen neuen Trailer von dem Dark Fantasy Adventure „The Inquisitor“ veröffentlicht. Das Story-orientierte Spiel versetzt uns in eine alternative, religiöse Realität. Dort begeben wir uns auf den gefährlichen Pfad Mordimer Madderdins, einem ergebenen Diener der Heiligen Inquisition, und tauchen in eine Welt voller Gewalt, Geheimnisse und Sünde ein.

Wir schreiben das 1500 nach Christus, der nicht am Kreuz starb, sondern herabstieg und Rache an allen Ungläubigen nahm. Jahrhunderte später setzt eine Armee fanatischer Inquisitoren in dieser dunklen und blutgetränkten Welt ihr sogenanntes Heiliges Gesetz durch.

Als Diener der Heiligen Inquisition geht es auf eine dunkle Reise durch die von Sünde zerfressene Stadt Königstein. Inmitten von Zügellosigkeit und religiösem Frevel ruft die feierliche Pflicht eines Inquisitors dazu auf, die Wurzel allen Übels aufzuspüren und ihren schraubzwingenartigen Griff auf die Menschheit zu brechen. Mithilfe gezielter Ermittlungen können Verdächtige aufgespürt, Beweise untersucht und wenn nötig, gnadenlos Gewalt eingesetzt werden. Als Spieler übernehmen wir die Rolle des Richters, Geschworenen und Henkers zugleich.

Innerhalb der Stadtmauern und unter der Oberfläche lauert jedoch eine noch größere Gefahr, ein geheimnisumwittertes Reich, die Unwelt. Der Protagonist Mordimer Madderdin hält den Schlüssel zu den Geheimnissen der Unwelt in den Händen und blickt damit direkt in die verkommenen Seelen der Verderbten.

„The Inquisitor“ soll nach offiziellen Aussagen demnächst für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die Webseite von „The Inquisitor“ gibt es hier: KLICK! Zudem könnt ihr das Spiel hier auf Steam finden: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung