SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake – PS5- und Xbox Series-Version kommt

Der 3D-Plattformer „SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake“, der im vergangenen Januar für PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 erschien, erhält ein grafisches Upgrade für die aktuellen Konsolen aus dem Hause Sony und Microsoft. Wie THQ Nordic mitteilte, wird im Oktober ein kostenloses Update für das Spiel veröffentlicht. Der Patch bringt zudem ein Fotomodus und neue Kostüme mit sich. Auch diverse Fehler werden behoben, wie THQ Nordic weiter mitteilte.

In „SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake“ bekommen SpongeBob und Patrick von der geheimnisvollen Wahrsagerin Kassandra ein Fläschchen mit magischen Seifenblase geschenkt. Sie blubbern zu viele Wünsche und was wie ein harmloser Spaß aussah, verwandelt sich in eine kosmische Katastrophe: Das Gefüge der Realität löst sich auf und überall öffnen sich magische Wunschwelten. Da viele von SpongeBobs Freunden in diese seltsamen Welten gesaugt werden, gilt es in verschiedene kosmische Kostüme zu schlüpfen, um in die Wunschwelten zu reisen und SpongeBobs Freunde zu retten.

Das „Gen9“-Update für „SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake“ erscheint am 16. Oktober 2023.

Quelle: Pressemitteilung