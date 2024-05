Promise Mascot Agency – Kaizen Game Works zeigt einen ersten Trailer

Das Spielestudio Kaizen Game Works veröffentlichte im Jahre 2020 ihr Erstlingswerk namens „Paradise Killer“. Das Murder-Mystery-Spiel kam bei den Spielern gut an und selbst die Entwickler waren vom Erfolg überrascht. So kündigte Kaizen Game Works in dieser Woche ihr neues Spiel an, das den Namen „Promise Mascot Agency“ trägt und mindestens genau so bunt und schräg wie „Paradise Killer“ wird.

Das Spiel erzählt die Geschichte von Michi, einem entehrten Yakuza-Lieutenant, der in eine verfluchte Stadt namens Kaso-Machi verbannt wird. Seine Mission ist es, eine bankrotte Maskottchen-Agentur in ein florierendes Unternehmen zu verwandeln. Doch während Michi um den Erfolg seines neuen Unternehmens kämpft, stößt er auf eine Verschwörung, die sein Exil zu erklären scheint.

Unterstützt wird Michi von seinem Assistenten Pinky, einem Maskottchen mit einer mysteriösen Vergangenheit. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise durch die vergessene japanische Stadt Kaso-Machi. Auf ihrer Entdeckungsreise treffen sie auf eine Vielzahl von einzigartigen Charakteren, Herausforderungen und geheimnisvollen Maskottchen.

In „Promise Mascot Agency“ dreht sich alles um die Rekrutierung, Ausbildung und Verwaltung von Maskottchen. Diese Wesen haben ihre eigenen Hoffnungen, Träume und Wünsche, die es zu erfüllen gilt. Sobald die Maskottchen an Bord sind, könnt ihr sie auf verschiedene Jobs schicken, um Geld zu verdienen und Erfahrungen zu sammeln. Die richtige Strategie entscheidet, ob die Wesen ihren Job auch vernünftig erledigen können.

Das Spiel wird voraussichtlich im Jahr 2025 für verschiedene Plattformen wie PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und Windows verfügbar sein. Ein erster Trailer präsentiert euch einige der Maskottchen und zeigt zudem erstes Gameplay-Material.

