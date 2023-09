Total War: Pharaoh – Release-Termin, Systemanforderung, Video und mehr

SEGA und Entwicklerstudio Creative Assembly hatten bereits bekannt gegeben, dass das Strategiespiel „Total War: Pharaoh“ kommenden Oktober erscheinen soll. Mit der Verkündung des offiziellen Release-Termin hat sich dies jetzt bestätigt. So erscheint „Total War: Pharaoh“ am 11. Oktober 2023 in digitaler und am 23. Oktober 2023 als physische Limited Edition erscheinen. Die Limited Edition wird kosmetische Packs und ein doppelseitiges Poster mit einer stilisierten Kampagnenkarte und Porträts der ikonischen Fraktionsführer enthalten.

Preorder bringt Early Access-Wochenende

Mit einer Vorbestellung erhalten die Spieler Zugang zu einer Fülle von Pharaoh-Boni, darunter die Möglichkeit, an einem Early-Access-Wochenende teilzunehmen, das Kosmetikpaket Avatar der Götter und das Kosmetikpaket „Herz der Shardana“.

Das Early-Access-Wochenende ermöglicht es den Spielern, von Freitag, 29. September, bis Montag, 2. Oktober, in die Welt des alten Ägyptens einzutauchen. Der prestigeträchtige Ramses und der barbarische Irsu stehen unter eurem Kommando, während ihr in 60 Runden strategischen Kampagnen-Gameplays mit unbegrenzten Wiederholungen innerhalb des Zeitrahmens Krieg führt.

Weitere Informationen über die Boni gibt es in einem offiziellen FAQ (siehe hier).

Total War: Pharaoh – Systemanforderung

Minimum CPU Intel i3-2100 / AMD FX-4300 Grafikarte Nvidia GeForce GTX 660 / AMD R9 270 Arbeitsspeicher 6 GB Speicher 50 GB HDD Betriebssystem Windows 10 64-Bit

Empfohlen CPU Intel i5-6600 / Ryzen 5 2600X Grafikarte Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / AMD RX 480 Arbeitsspeicher 8 GB Speicher 50 GB HDD Betriebssystem Windows 10 64-Bit

„Total War: Pharaoh“ ist der neuste Teil der bekannten „Total War“-Reihe und wird auch wieder rundenbasiertes Zivilisationsmanagement und Echtzeitstrategieschlachten bieten. Die Spieler tauchen in die turbulenten Ereignisse des ägyptischen Neuen Reiches ein, wo sie das Schicksal dreier großer Kulturen – der Ägypter, der Hethiter und der Kanaaniter – bestimmen, während sie inmitten des katastrophalen Zusammenbruchs der Bronzezeit ums Überleben kämpfen.

Hier findet ihr die Homepage des Strategiespiels: KLICK! Ein paar weitere Informationen rund um das Spiel findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung