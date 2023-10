Howl – Trailer zum rundenbasierten Adventure

Mit dem aktuellen Trailer stellen astragon Entertainment und das in Wien anässige Entwicklerstudio Mi’pu’mi Games den grafischen Stil von „Howl“ vor. Der von den Entwicklern als „Living Ink“ getaufte Grafikstil malt die Spielwelt während man spielt und erweckt sie künstlerisch zum Leben. Durch den Effekt der verlaufenden und wabernden Farben sollen die Umgebungen stets dynamisch wirken.

„Howl“ soll ein rundenbasiertes, taktisch-narratives Abenteuer werden, das in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt angesiedelt ist. Die Welt besteht aus 60 Level, die in vier Kapitel aufgeteilt sind. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle einer gehörlosen Prophetin und nutzt ihre Waffen und Verstand, um in einer Welt zu überleben, die von einer akustischen Seuche heimgesucht wird und die Menschen in Wölfe verwandelt.

Das Spiel soll noch dieses Jahr für PC (Steam und EGS) und Nintendo Switch erscheinen. Eine Fassung für Xbox Series X/S und PlayStation 5 soll 2024 folgen. Auf Steam steht eine Demo-Version zum Ausprobieren bereit (siehe hier). Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung