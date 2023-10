Blasphemous 2 – Release-Termin für Xbox One und PS4

Das Metroidvania „Blasphemous 2“ erschien im August 2023 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Wie jetzt Publisher Team17 Digital und Entwicklerstudio The Game Kitchen bekannt gaben, folgt bereits nächste Woche eine Version für Xbox One und PlayStation 4. Die Veröffentlichung findet weltweit am 02. November 2023 statt.

„Blasphemous II“ folgt einem wiedererweckten Büßer und stürzt euch in einen endlosen Kreislauf aus Leben, Tod und Wiedergeburt, während ihr euch monströsen Feinden und unvorstellbaren Herausforderungen stellt, um die prophezeite Geburt eines neuen Wunderkindes zu verhindern.

Mit drei einzigartigen Waffen, die es freizuschalten und zu meistern gilt, sowie einer erweiterten Auswahl an Fähigkeiten versucht ihr zu überleben und das Land zu erkunden. Dabei sammelt ihr verstreute Teile der Geschichte, lüftet längst vergessene Geheimnisse und versucht dem Tod immer wieder von der Schippe zu springen.

Die Webseite von „Blasphemous 2“ gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung