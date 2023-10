Ghostrunner 2 – Launch-Trailer zum Release auf PC und Konsolen

Die Teams von 505 Games und Entwicklerstudio One More Level veröffentlichten jetzt „Ghostrunner 2“ für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC (Steam, EGS und GOG). In dem First-Person-Cyberpunk-Thriller verlässt Protagonist Jack erstmals den Dharma-Turm und stellt sich den neuen Gefahren, die ihn im Ödland erwarten.

Die Geschichte setzt ein Jahr nach den Ereignissen des ersten Teils an. Es wird erneut zum Katana gegriffen und sich durch den unerbittlichen Ansturm wütender Kultisten, kybernetischer Kriegsherren und furchterregender KI-Entitäten gekämpft.

Die Welt außerhalb des Dharma-Turm bringt auch neue Inhalte mit sich. Dazu gehört unter anderem das Motorrad, mit dem man an Fahrzeugkämpfen teilnehmen, Hindernisse überwinden und Feinde ausschalten kann. Zu Fuß kann Jack seine Parkour- und Enterhaken-Bewegungen aus dem Vorgänger einsetzen. Diese wurden erweitert, sodass man sich sowohl in neonbeleuchteten städtischen Umgebungen als auch im sandigen Ödland schnell fortbewegen kann.

Ghostrunner 2 bietet zudem neue Fähigkeiten und ein überarbeitetes Fortschrittssystem. Es gilt neue Möglichkeiten im Kampf zu erforschen und den richtigen Ansatz zum Ausweichen, Parieren und Vernichten der Gegner zu finden, bevor sie Jack erwischen. Aufgrund der neuen Fähigkeiten stehen in Bosskämpfen mehr Freiheiten zur Verfügung, um die gegnerischen Tricks zu überwinden.

Ein paar weitere Informationen über das Spiel und dessen Editionen gibt es hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung