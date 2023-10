RoboCop: Rogue City – Story- und Gameplay-Trailer

Nächste Woche wird „RoboCop: Rogue City“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen. Mit dem neusten Trailer bringen uns NACON und Entwickler Teyon die Geschichte in dem First-Person-Shooter näher. Es soll ein Plot voller Referenzen zur kultigen Filmreihe sein. Des Weiteren gibt es einen Gameplay-Trailer, der vor kurzem des Xbox Showcase gezeigt wurde.

In „RoboCop: Rogue City“ wird Old Detroit von Gangs terrorisiert, die sich mit einem neuen Bösewicht zusammengetan haben. Dieser neue Feind, der sich bisher vor der Polizei verborgen hat, steckt hinter einer Welle von Kriminalität: Zwischen vermissten Personen, dem Handel mit nuklearen Waffen und anderen Verbrechen versinkt die Stadt im Chaos.

Der Protagonist RoboCop ist halb Mensch, halb Maschine, aber ganz Polizist und soll die Ordnung wiederherstellen. Der Cyber-Polizist führt den Kampf gegen den neuen kriminellen Boss an, der Old Detroit verwüstet. Er ermittelt gegen das düstere „Afterlife“ Projekt, um dessen Geheimnisse aufzudecken und muss sich dabei auf seine detektivischen Fähigkeiten, seine Cyborg-Stärke und seine Auto 9-Pistole verlassen, um die Ordnung wiederherzustellen und die Einwohner von Old Detroit zu beschützen.

Dabei wird er von dem Mega-Unternehmen Omni Consumer Products (OCP) beobachtet, das all seine Aktionen analysiert und seinen Erfolg in den Missionen bewertet. Aber machen sie es, um sicherzustellen, dass RoboCop problemlos funktioniert, oder um ihn zu kontrollieren, so wie sie die vermeintlich konforme Roboter-Armee kontrollieren, mit der OCP die Detroiter Polizei ersetzen will?

„RoboCop: Rogue City“ erscheint am 02. November 2023. Die Steam-Seite des Spiels gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung