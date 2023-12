Exodus – Archetype Entertainment kündigt Sci-Fi-RPG an

Archetype Entertainment enthüllte bei den The Game Awards einen ihr erstes Spiel, dass den Namen „Exodus“ trägt. Das Spiel entsteht unter der Leitung von James Ohlen. Ohlen war 22 Jahre lang der Senior Creative Director bei dem Entwicklerstudio BioWare. 2019 übernahm er die Leitung der von Wizards of the Coast gegründeten Spieleschmiede Archetype Entertainment.

James Ohlen beschreibt „Exodus“ als ein storybasiertes RPG der nächsten Generation, das die Zeitdehnung als zentrales Konzept nutzt. Dieses Konzept zwingt Spieler, die Auswirkungen ihrer Entscheidungen über die Zeit hinweg zu reflektieren. Ohlen erklärt: „Unsere Geschichte dreht sich um den Einfluss der Zeitdehnung auf die Spielerentscheidungen, die wiederum das Leben der Charaktere und die Zivilisation über Generationen hinweg verändern.“

In „Exodus“ findet sich die Menschheit in einer feindlichen Galaxie wieder, nachdem sie die sterbende Erde verlassen hat. Als Traveler seid ihr die letzte Hoffnung der Menschheit und müsst Waffen und Technologie von den Celestials, den größten Feinden der Menschheit, stehlen. Doch hierbei gibt es einen Haken: Die Zeitdehnung bedeutet, dass Tage auf Missionen Jahre zu Hause bedeuten. Die Opfer, die sie bringen, haben weitreichende und unvorhersehbare Konsequenzen, die die Zukunft der Welt formen.

Chad Robertson, Mitbegründer, General Manager und Executive Producer bei Archetype Entertainment, betont die Leidenschaft des Teams für die Schaffung einer immersiven Spielerfahrung. „Wir glauben, dass Spieler in unsere Welt eintauchen wollen und dieses neue Universum erkunden werden. Exodus wird eine Bindung zwischen Spielern und ihren Charakteren schaffen, basierend auf ihrem Einfluss auf die Welt im Laufe der Zeit.“

„Exodus“ befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC in der Entwicklung.